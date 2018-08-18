أمريكا تتهم إيران بنقل المعدات والمقاتلين إلى سوريا عبر الطيران المدنى

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قال المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية، ناثان تك، إن وجود إيران فى سوريا أطال أمد الحرب هناك.

وأوضح المتحدث فى مقابلة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، أن الحكومة الإيرانية تستخدم الطيران المدنى لنقل المعدات العسكرية والمقاتلين من إيران إلى سوريا، لافتا إلى أنه تم فرض عقوبات على شركات الطيران هذه، وهناك الكثير من الضغط الاقتصادى على النخبة الإيرانية وقادة الحرس الثورى لإضعاف قدرات الحكومة الإيرانية على بث الفساد والفوضى فى سوريا.

ورأى المتحدث أن العقوبات الأمريكية المفروضة على الحرس الثورى الإيرانى سوف تجفف مصادر تمويل أنشطته فى سوريا ودول أخرى، وتابع قائلا "لدينا مباحثات مستمرة مع روسيا بشأن الوضع فى سوريا، ونريد أن نعمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل إخراج القوات الإيرانية من هناك"، مشددا على ضرورة انسحاب هذه القوات في أقرب وقت من أجل تحقيق السلام.

وأضاف المتحدث أن القوات الأمريكية فى سوريا موجودة من أجل التخلص من جيوب تنظيم "داعش" الإرهابى، وستنسحب عندما يعود الاستقرار إلى المناطق المحررة وضمان عدم عودة هذا التنظيم الإرهابى مرة أخرى.