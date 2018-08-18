ألمانيا: مفاوضات إلغاء العقوبات ضد روسيا تبدأ بعد تنفيذ اتفاقيات "مينسك"

برلين (أ ش أ)

صرح وزير الخارجية الألمانى هايكو ماينز، السبت، بأن مفاوضات إلغاء العقوبات على روسيا من الممكن أن تبدأ فقط بعد تنفيذ اتفاقيات "مينسك" حول التسوية الأوكرانية.

وقال ماينز -فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "من الممكن أن نبدأ مفاوضات إلغاء العقوبات إذا تمكنّا من تنفيذ اتفاقيات مينسك، وليس قبل ذلك"، لافتا إلى أن هدف برلين هو استقرار أوكرانيا.

وأوضح أن "حكومة ألمانيا، على الرغم من بعض الأصوات، لا تزال معارضة للاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم، وأن هناك فرصة لإنشاء بعثة دولية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة" فى دونباس، مؤكدا أن المفاوضات حول هذا الأمر تجرى مع كل من موسكو وكييف.

ومن المقرر إجراء مفاوضات بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت فى ألمانيا، وقد أفاد مجلس الوزراء الألمانى فى وقت سابق بأن الموضوعات الرئيسية للمفاوضات ستشمل التسوية فى سوريا وأوكرانيا، والتعاون فى قطاع الطاقة وقضايا العلاقات الثنائية.