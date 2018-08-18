video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا: مفاوضات إلغاء العقوبات ضد روسيا تبدأ بعد تنفيذ اتفاقيات "مينسك"

السبت، 18 أغسطس 2018 05:36 م
ألمانيا: مفاوضات إلغاء العقوبات ضد روسيا تبدأ بعد تنفيذ اتفاقيات "مينسك" المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
برلين (أ ش أ)
إضافة تعليق

صرح وزير الخارجية الألمانى هايكو ماينز، السبت، بأن مفاوضات إلغاء العقوبات على روسيا من الممكن أن تبدأ فقط بعد تنفيذ اتفاقيات "مينسك" حول التسوية الأوكرانية.

وقال ماينز -فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "من الممكن أن نبدأ مفاوضات إلغاء العقوبات إذا تمكنّا من تنفيذ اتفاقيات مينسك، وليس قبل ذلك"، لافتا إلى أن هدف برلين هو استقرار أوكرانيا.

وأوضح أن "حكومة ألمانيا، على الرغم من بعض الأصوات، لا تزال معارضة للاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم، وأن هناك فرصة لإنشاء بعثة دولية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة" فى دونباس، مؤكدا أن المفاوضات حول هذا الأمر تجرى مع كل من موسكو وكييف.

ومن المقرر إجراء مفاوضات بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت فى ألمانيا، وقد أفاد مجلس الوزراء الألمانى فى وقت سابق بأن الموضوعات الرئيسية للمفاوضات ستشمل التسوية فى سوريا وأوكرانيا، والتعاون فى قطاع الطاقة وقضايا العلاقات الثنائية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. بوتين يزور ألمانيا لبحث الصراع فى كل من سوريا وأوكرانيا

ألمانيا توجه اتهامات بالإرهاب إلى مواطن فى صفوف "طالبان" بأفغانستان

تونس تتحفظ على جواز سفر لإرهابى متشدد رحلته ألمانيا

المانيا

روسيا

مينسك

ميركل

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

اتفاقيه مينسك




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة