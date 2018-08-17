7 معلومات عن رؤية كوكب الزهرة بسماء مصر الليلة.. تعرف عليها

كتب محمد محسوب

تشهد سماء مصر والمنطقة العربية بغروب شمس اليوم الجمعة، وصول كوكب الزهرة إلى استطالته العظمى الشرقية بزاوية 45 درجة من الشمس.

"اليوم السابع" يرصد فى النقاط التالية كافة المعلومات عن الظاهرة الفلكية:

1- اليوم أنسب وقت لرصد الكوكب نظرا لأنه سيكون فى أعلى نقطة له فوق الأفق الغربى.

2- الظاهرة تشاهد بالعين المجردة دون الحاجة لأجهزة رصد.

3-الزهرة ثالث ألمع جسم بقبة السماء بعد الشمس والقمر، ونظرا لأن الكوكب بعيد حالياً عن موقع غروب شمس فهو يبقى مشاهدًا فى السماء لبضعة ساعات بعد بداية الليل.

4-الزهرة سيظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة.

5- الكوكب سيرى من خلال التلسكوب كنصف قرص مضاء بنور الشمس.

6- يجب التأكيد أنه من الأفضل رؤية الزهرة من خلال التلسكوب قبل بداية الليل، وذلك قبل أن يصبح فى قمة سطوعه ويؤثر وهج ضوئه على عملية الرصد.

7- غدا سيبدأ الكوكب فى الهبوط تدريجيا باتجاه شمس الغروب.