4 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"ضرب كمين المنوات".. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

أوشكت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من الفصل فى محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة بـ"ضرب كمين المنوات"، بعد تأجيل القضية لجلسة 10 سبتمبر لمرافعة النيابة العامة، وتوجد مجموعة من الأرقام مرتبطة بالقضية:

1 ـ الرقم "11"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب والتى تنظر الدعوى.

2 ـ الرقم "6" ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.

3 ـ الرقم "3" ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى كما صرح رأفت جمعة دفاع المتهم الرابع.

4 ـ "6" ويشير لعدد الجلسات التى عقدتها المحكمة فى الدعوى.

اتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود "محبوس"، على محمود عبد الله إمام "محبوس"، أحمد عيد محمد محمد حسين "محبوس"، وميسرة نشأت جمال محمد خضر "محبوس"، وعمرو محمد أبو سريع عطا الله "محبوس"، محمود رمضان محمود عبد الجواد "محبوس"، بأنهم فى غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتى القاهرة والجيزة قام المتهمون بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انضموا إلى جماعة تنظيم "داعش" تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم.