25 أغسطس.. اجتماع مجلس إدارة "يونيراب" لمناقشة أوضاع الشركة

يعقد مجلس إدارة الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، يوم السبت الموافق 25 أغسطس، اجتماعًا للنظر فى اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم 251 بتاريخ 27 يوليو الماضى، ومناقشة الأوضاع الحالية للشركة، فضلاً عن ما يستجد من أعمال.

وحققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، تراجعًا فى خسائر الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 36% على أساس سنوى، وسجلت صافى الخسائر بعد الضريبة 5.3 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 8.3 مليون جنيه صافى خسارة خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأرجعت أسباب الخسارة إلى ارتفاع التكلفة الصناعية للمنتج وعدم توافر السيولة اللازمة للشراء، وتحمل الشركة تكاليف ثابتة دون أن يقابلها إنتاج.

وارتفعت ايرادات الشركة بنسبة 445.6% خلال النصف الأول، حيث سجلت نحو 32.04 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 5.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.