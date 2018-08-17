1675 حاجا يغادرون اليوم إلى جدة على متن 8 رحلات

يشهد مطار القاهرة الدولى، سفر 1675 حاجا إلى الأراضى المقدسة، وذلك على متن 8 رحلات تابعة للخطوط الجوية السعودية، المتجهة إلى جدة .

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه سيتم تسيير 8 رحلات إلى مطار جدة، وذلك لنقل 1675 حاجا، وذلك على متن رحلات الخطوط الجوية السعودية ، ضمن الرحلات الإضافية التى تسيرها الشركة لنقل الحجاج.

وأشارت المصادر، إلى أن الشركة المصرية لخدمات الطيران برئاسة اللواء محمد كامل، بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوى، تسهيل كافة الإجراءات لإنهاء سفر الحجاج، حيث تم تخصيص فرق عمل من المصرية لخدمات الطيران لتسهيل الإجراءات.