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الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:59 م
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وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط يتابع معرض "ديارنا"

الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:14 م
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط يتابع معرض "ديارنا" وكيل وزارة التضامن الاجتماعى يتابع معرض ديارنا برأس البر
دمياط معتز الشربينى
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تابع حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط معرض "ديارنا"  للأسر المنتجة، والذى أقيم بمدينة رأس البر بمشاركة 60 عارضا من 11محافظة، وتضمن المعرض مجموعة من المنتجات اليدوية والخزف والمفروشات والسجاد وغيرها من المحافظات المشاركة.
 
وأشار عبد الغفار فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن المعرض  حقق  نجاحاً فى ظل الإقبال الكبير من أهالى المدينة والزائرين، حيث بلغ إجمالى المبيعات منذ افتتاح المعرض فى الخامس من أغسطس الجارى ما يزيد على 138 ألف جنيه و 6300 زائر للاطلاع على المنتجات التى يقدمها العارضون تحت شعار "ديارنا فى رأس البر".
 
من ناحية أخرى أشاد  حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بفريق عمل الأسر المنتجة داخل مديرية التضامن الإجتماعى على الجهد المبذول خلال فترة إقامة المعرض وعلى التنظيم والمتابعة الجيدة.

 


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