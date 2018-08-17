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الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:57 م
خالد صلاح
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وكيل "التضامن بالأقصر" يعلن تنفيذ 329 مشروعا لتنمية المرأة الريفية فى 2018

الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:51 م
وكيل "التضامن بالأقصر" يعلن تنفيذ 329 مشروعا لتنمية المرأة الريفية فى 2018 وزارة التضامن الإجتماعى
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، أن مشروع تنمية المرأة الريفية بقرى ومراكز المحافظة شهد خلال الفترة من أول يناير 2018 حتى نهاية شهر يونيو 2018، تنفيذ 329 مشروعا تنوعت ما بين مشروعات تسمين أغنام وماشية وتربية دواجن ودعم تربية الحمام، ومحال بقالة وخضراوات ومنظفات، ومحال حياكة ملابس ومحال صيانة المحمول وغيرها من المشروعات.

 

وأوضح أحمد عبيد – فى بيان صحفى - أن المشروعات تم تنفيذها على مستوى كافة مراكز محافظة الأقصر وشملت إدارة البياضية "البغدادى- الحبيل"، وادارة الكرنك "الأقصر"، وادارة إسنا "النمسا – الدير – النجوع بحرى"، وادارة القرنة "البعيرات – الأقالتة – الضبعية – القرنة"، وادارة الزينية "العشى – المدامود"، وادارة أرمنت "الرزيقات بحرى – المحاميد بحرى"، وادارة الطود "العديسات قبلى – العديسات بحرى – الطود شرق".

 

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن مشروع تنمية المرأة الريفية يهدف إلى توفير فرص عمل للسيدات، ومساعدتهن على تنفيذ مشروعات إنتاجية مما يساهم فى تحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى.

 


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