وزيرا الهجرة والاتصالات يبحثان الخدمات البريدية الخاصة بالمصريين بالخارج

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تفعيل ‏تكنولوجيا ‏المعلومات والاتصالات لخدمة رعايا مصر بالخارج.

حضر اللقاء، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، الذى عقد بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وبحث الوزيران، كيفية التسهيل على المقيمين بالخارج فى إجراء تحويلاتهم النقدية بسهولة ويسر من خلال شبكة مراكز خدمات البريد المصرى المنتشرة فى ربوع مصر والتى يصل عددها إلى أكثر من 4 آلاف فرع.

وقالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هذه الخدمة سيستفيد منها شريحة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج لما ستقدمه من مميزات تنافسية لهم ولذويهم، وستساعد على أن تصل التحويلات النقدية للقرى والنجوع ولأقصى مكان بالجمهورية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المصريين بالخارج بحاجة إلى إمكانية التحويل عبر البريد وخصوصًا بدول الخليج، حيث أن هذه الدول بها عدد كبير من المصريين، لافتة إلى أن هذا سيساعد على زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج، بالتعاون مع البنك المركزى والبنوك الوطنية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة والجهات التابعة لها تعمل على رعاية مصالح المصريين فى الخارج وذويهم فى مصر باستخدام كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة وأن خدمة التحويلات الفورية الخارجية تعد إضافة جديدة إلى حزمة الخدمات التى يقدمها البريد المصرى وانطلاقة قوية نحو تطوير منظومة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء لتعظيم إيرادات الهيئة كما تندرج هذه الخدمة (التحويلات) فى إطار استراتيجية البريد المصرى الجديدة لصياغة دوره لخدمة المواطن بفاعلية مؤكداً على ثقة المواطن فى منظومة البريد والعاملين به.

واتفق الوزيران على البدء فى إقامة حملة ترويجية محلية ودولية فى أماكن تواجد المصريين بالخارج بكثافة، وعلى كافة المنصات الإعلامية، وإعداد فيلم للتعريف بما يقدمه البريد المصرى من خدمات وتسهيلات لهم ومن أهمها التحويلات النقدية.

ومن جانبه أوضح عصام الصغير، أن هذه الخدمة الجديدة تمكن عملاء البريد المصرى من استقبال التحويلات الفورية من خلال شبكة الهيئات البريدية على مستوى العالم بما يضمن سرعة تأدية الخدمة وضمان جودتها كما تتمتع هذه الخدمة بمميزات عديدة ومنها إرسال رسالة نصية للمستفيد لكى يتوجه لصرفها من أقرب مركز خدمات بريدية له، هذا بالإضافة إلى أن هذه الخدمة تقدم بأسعار تنافسية كما يقدم البريد المصرى بطاقة الكترونية مرتبطة بهذه الخدمة تمكن العملاء من استقبال التحويلات عليها وذلك لتسهيل عملية صرفها من خلال ماكينات الصراف الآلى على مدار 24 ساعة دون التقيد بالذهاب إلى مكتب البريد لصرفها، فضلًا عن الاستفادة من الخدمات المتعددة التى تقدمها البطاقات الالكترونية، ويستطيع العملاء الاستعلام عن هذه الخدمة من خلال مركز الاتصال التابع للبريد المصرى على الرقم المختصر 16789.

وأضاف عصام الصغير أنه سيتم تقديم هذه الخدمة الجديدة باستخدام أحـدث الأنظمة والأجهزة الالكترونية المتطـورة مما يؤدى إلى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على العملاء ليكون البريد المصرى الاختيار الأول للمواطنين.

الجدير بالذكر أن البريد المصرى عضو فى شبكة اتحاد البريد الدولى POST NET لتحويل الأموال والمشارك فيها 165 دولة.