وزارة الصحة السعودية تعلن عدم تسجيل أى حالات وبائية بين الحجاج

كتب خالد إبراهيم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنها لم تسجل حتى الآن أى حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج، مؤكدة أن الوضع الصحي مطمئن إلى حد كبير .

من ناحية أخرى، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، على "تويتر"، أنها أتلفت 66 طن من الدجاج واللحوم، و 200 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد مطابخ الإعاشة .

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت، اكتمال جاهزية المنظومة الكهربائية فى مدينة مكة المكرمة، والتى ستستضيف حجاج بيت الله الحرام، لأداء مراسم الحج خلال أيام قليلة .