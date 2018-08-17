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وزارة الصحة السعودية تعلن عدم تسجيل أى حالات وبائية بين الحجاج

الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:25 م
وزارة الصحة السعودية تعلن عدم تسجيل أى حالات وبائية بين الحجاج مكة المكرمة
كتب خالد إبراهيم
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنها لم تسجل حتى الآن أى حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج، مؤكدة أن الوضع الصحي مطمئن إلى حد كبير .

من ناحية أخرى، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، على "تويتر"، أنها أتلفت 66 طن من الدجاج واللحوم، و 200 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد مطابخ الإعاشة .

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت، اكتمال جاهزية المنظومة الكهربائية فى مدينة مكة المكرمة، والتى ستستضيف حجاج بيت الله الحرام، لأداء مراسم الحج خلال أيام قليلة .

 

 

 


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وزارة الصحة السعودية

حالات وبائية

الحجاج

امانه العاصمه المقدمه

موسم الحج




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