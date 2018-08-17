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ننشر صور حرق جثمان رئيس وزراء الهند الأسبق أتال فاجبانى

الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:51 م
ننشر صور حرق جثمان رئيس وزراء الهند الأسبق أتال فاجبانى حرق جثمان رئيس الوزراء الهندى الأسبق
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب – رويترز )
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أحرق مئات الهنود اليوم الجمعة، جثمان رئيس الوزراء الهندى الأسبق أتال فاجبانى الذى توفى أمس الخميس عن عمر يناهز الـ93 عاما.

ويعد فاجبايى هو الذى أمر بإجراء تجارب نووية لتحويل الهند إلى قوة نووية، وسافر أيضا إلى باكستان فى حافلة فى بادرة دبلوماسية كبيرة.

حرق جثمان رئيس وزراء الهند الأسبق
حرق جثمان رئيس وزراء الهند الأسبق

وكان السياسى والشاعر فاجبايى، واحدا من أكثر قادة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسى القومى شعبية وهو نفس الحزب الذى ينتمى له رئيس الوزراء الحالى ناريندرا مودى.

لكن على النقيض من مودى الذى يقول منتقدوه إنه شخصية استقطابية رغم تعهداته بتحقيق تنمية شاملة فى الهند التى يقطنها 1.3 مليار شخص، فقد كان فاجبايى الوجه المعتدل للتيار الهندوسى القومى ونال إعجاب بعض خصومه.

حرق جثمان رئيس وزراء الهند الأسبق
حرق جثمان رئيس وزراء الهند الأسبق

 

جانب من حرق الجثمان
جانب من حرق الجثمان

 

جانب من حرق جثمان رئيس وزراء الهند
جانب من حرق جثمان رئيس وزراء الهند

 

جانب من عمليات الحرق
جانب من عمليات الحرق

 

حرق جثمان رئيس الوزراء الهندى الأسبق
حرق جثمان رئيس الوزراء الهندى الأسبق

 

الهنود يحضرون حرق الجثمان
الهنود يحضرون حرق الجثمان

 

جانب من حضور الهنود
جانب من حضور الهنود

 

جانب من بكاء الهنود على رئيس الوزراء الأسبق
جانب من بكاء الهنود على رئيس الوزراء الأسبق

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