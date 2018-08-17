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الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:16 م
خالد صلاح
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ميليشيا الحوثى تنهب مستودع المنظمة الدولية للهجرة بالحديدة اليمنية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:26 م
ميليشيا الحوثى تنهب مستودع المنظمة الدولية للهجرة بالحديدة اليمنية ميليشيا الحوثى
عدن (أ ش أ)
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كشفت مصادر يمنية بمحافظة الحديدة أن ميليشيات الحوثى نهبت كامل مستودع المنظمة الدولية للهجرة الواقع فى مدرسة معاذ بن جبل.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، مساء اليوم الجمعة، عن المصادر قولها إن الميليشيات استمرت متحصنة فى الموقع، مستغلة أنه يقع ضمن نقاط عدم الاستهداف لدى التحالف.

وأشارت القناة إلى أنها ليست المرة الأولى التى تتحصن فيها الميليشيات بالأماكن المحظورة والمحمية بالقانون الدولي، وسط صمت المنظمة الأممية وغيرها من المنظمات الأخرى على هذه الاختراقات من المليشيات للقانون الدولى والإنساني، والمتمثلة فى نهب المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية واستخدام المدارس كأماكن تحميها من قوات الجيش الوطنى اليمنى والتحالف.

 


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