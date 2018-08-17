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موسكو تعتزم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للحفاظ على خطة العمل الشاملة حول إيران

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:56 م
موسكو تعتزم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للحفاظ على خطة العمل الشاملة حول إيران وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تعتزم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة حول البرنامج النووى الإيرانى، والحفاظ عليها.

وجاء فى بيان الخارجية الروسية: "نؤكد عزمنا مواصلة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة وتنفيذها بشكل متكامل".. وفقا لما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

كما أكد البيان أن كافة أشكال التعاون بين روسيا وإيران فى المجال النووى تجرى فى إطار خطة العمل الشاملة والقرار الأممى رقم 2231.

وجاء فى البيان: "كافة أشكال التعاون مع إيران تجرى بشكل صارم وفق خطة العمل المشتركة الشاملة وقرار مجلس الأمن الدولى 2231، وكذلك تحت متابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

 


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