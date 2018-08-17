معنويات المستهلكين الأمريكيين تهبط لأدنى مستوى فى 11 شهرا

رويترز

هبطت ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى فى 11 شهرا فى أوائل أغسطس ، مع تعبير الأسر عن القلق بشأن ارتفاع تكلفة المعيشة وهو ما قد يشير إلى تباطؤ فى انفاق المستهلكين.

وقالت جامعة ميشيجان اليوم الجمعة إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين سجل قراءة عند 95.3 أوائل الشهر الحالي، وهى الأضعف منذ سبتمبر 2017، انخفاضا من 97.9 فى يوليو، وتراجع المؤشر الفرعى لتوقعات المستهلكين إلى 107.8 من 114.4.

وأضافت الجامعة أن تراجع المعنويات تركز بين الأسر فى الثلث الأدنى من توزيعات الدخل.