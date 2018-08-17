مصر للطيران تسير 7 رحلات استثنائية للسعودية لنقل حجاج "الحج السريع"

كتب هانى عثمان - أحمد حمادة

تسيير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم، الجمعة، 7 رحلات إلى المملكة العربية السعودية لنقل حجاج "الحج السريع" وهو الختام الفعلى لرحلات الشركة لنقل الحجاج.

وقالت مصادر بالشركة إنه سيتم اليوم الجمعة تسيير 7 رحلات لنقل لحجاج الحج السريع إلى الأراضى المقدسة، مشيرة إلى أنه سيغادر عليها ما يزيد عن 1000 حاجا.

والجدير بالذكر أن الشركة أعلنت فى وقت سابق عن نقلها ما يزيد عن 65 ألف حاجا إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، على متن أكثر من 360 رحلة إلى المدينة وجدة.