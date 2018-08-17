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الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:00 م
خالد صلاح
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مصرع 44 لإصابتهم بالإيبولا من أصل 78 إصابة فى الكونغو الديمقراطية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:14 م
مصرع 44 لإصابتهم بالإيبولا من أصل 78 إصابة فى الكونغو الديمقراطية مرضى الايبولا - أرشيفية
(أ ف ب)
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أعلنت السلطات الصحية الكونغولية ومنظمة الصحة العالمية، أن حصيلة المصابين بالحمى النزفية ايبولا فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ 78 إصابة، حيث توفى منهم 44 شخصا.
 
وزار مسؤول كبير فى مركز المراقبة والوقاية من الأمراض الأميركى، الكونغو الديمقراطية بعد انتشار مرض الإيبولا، واستأثر الوباء باهتمام السلطات الصحية العالمية، وبين الإصابات 51 مؤكدة و27 مرجحة، فى حين يجرى التحقق من 24 حالة مشتبه بها. 
 
وقال طارق جاساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية فى جنيف، أنه يتوقع إصابات جديدة خلال الأيام المقبلة، حيث سجلت أولى الإصابات جراء الموجة الجديدة فى 1 أغسطس، وأحصيت 41 من الوفيات فى محافظة كيفو الشمالية التى تشهد نزاعاً مسلحاً منذ أكثر من 20 عاماً، والثلاث الباقية فى محافظة ايتورى المجاورة.

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