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الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:03 م
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مصرع 33 طفلا فى مخيم شمال نيجيريا بعد طردهم من "بوكو حرام"

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:50 م
مصرع 33 طفلا فى مخيم شمال نيجيريا بعد طردهم من "بوكو حرام" جماعة بوكو حرام - أرشيفية
(أ ف ب)
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أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، مصرع 33 طفلا خلال أسبوعين بين 2 و 25 أغسطس الجارى، فى مخيم شمال شرق نيجيريا لمهجرين طردتهم جماعة بوكو حرام، بسبب سوء التغذية .
 
وأوضحت المنظمة غير الحكومية أنها قدمت مساعدة طارئة للمهجرين فى هذا المخيم، الواقع فى باما، المدينة الثانية التى أصبحت مركزا للمنظمات الانسانية فى ولاية بورنو.
 
وذكرت "أطباء بلاد حدود" فى بيان أن كثيرا من الأطفال فى وضع حرج عندما يصلون، وظروفهم تسوء فى المخيم، بسبب نقص المساعدة والإهتمام.
 
وقالت ليوزا فيران المتحدثة باسم أطباء بلا حدود فى باريس، إن هؤلاء الأطفال يلقوا مصرعهم جراء سوء التغذية.
 

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