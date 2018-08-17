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مصرع مهاجر إثر عملية استهدفت قاربا قبالة صفاقس التونسية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:44 م
مصرع مهاجر إثر عملية استهدفت قاربا قبالة صفاقس التونسية مهاجرين - أرشيفية
تونس (أ ف ب)
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 لقى مهاجر حتفه إثر عملية لقوات الحرس البحرى التونسى الجمعة لتوقيف مهاجرين قبالة سواحل مدينة صفاقس كانوا على متن قارب متجها الى إيطاليا.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحرس الوطنى العقيد حسام الدين الجبابلى لفرانس برس "رصدت قوات الحرس البحرى فى منطقة اللُوّاتة (ولاية صفاقس) قاربا يقل مهاجرين وعند التدخل بادر المهاجرون برمى زجاجات مولوتوف على قوات الحرس ثم سكبوا البنزين على قاربهم وأضرموا النار فيه وحاولوا الفرار".

واوضح الجبابلى أن أربعة تونسيين بين المهاجرين قفزوا فى المياه وتم انقاذهم وتوقيفهم اضافة لعشرة مهاجرين (كونغوليان وثمانية من ساحل العاج) احدهم نقل للمستشفى بسبب حروق كما تم انتشال جثة لم تحدد هويتها بعد.

وكان المهاجرون يبحرون من سواحل مدينة صفاقس باتجاه ايطاليا.

وتواصل فرق من الغطاسين ومن الحماية المدنية تمشيط المكان بحثا عن احتمال وجود جثث اخرى، وفقا للجبابلى.

ويحاول عدد كبير من الشباب التونسى عبور البحر المتوسط بطريقة غير قانونية بحثا عن عمل فى دول اوروبية.

وفى بعض الاحيان، تنتهى رحلتهم بمأساة على غرار حادثة غرق مركب مهاجرين قبالة جزيرة قرقنة (شرق) مطلع يونيو الماضى عندما لقى 87 شخصا حتفهم غرقا غالبيتهم من التونسيين.

وتم توقيف 2659 مهاجرا حاولوا عبور البحر حتى يونيو الفائت مقابل 564 شخصا فى نفس الفترة من العام 2017.


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