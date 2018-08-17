مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص فى حادثين متفرقين بالمنوفية

أصيب ثلاثة أشخاص فى حريق بجزيرة ماشية بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية. تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد، بنشوب حريق بحظيرة ماشية دائرة المركز، وبالانتقال تم إخماد الحريق الذى أسفر عن احتراق سقف الحظيرة ونفوق 2 رأس ماشية وإصابة 3 رؤوس ماشية.

كما لقيت طفلة مصرعها إثر سقوط سقف حظيرة ماشية عليها أثناء تواجدها بها، بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية. وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بسقوط سقف حظيرة ماشية ووفاة طفلة بدايرة المركز. وبالانتقال والفحص تبين انهيار سقف حظيرة مشيدة بالطوب اللبن ومسقوفة بالأخشاب على مساحة 30 متر تقريباً ملك "م.س.م" 40 سنة، عامل مقيم بذات الناحية ووفاة كريمته 4 سنوات ومقيمة بذات العنوان.

وشنت مديرية أمن المنوفية حملة أمنية مكبرة أسفرت عن فحص 10 مزراع بطريق الخطاطبة بدائرة مركز السادات، وفحص 39 شخصا جنائيا، وتبين وجود 3 عاطلين هاربين من أحكام قضائية، كما تم فحص 31 شقة مفروشة و84 شخصا من قاطنيها، دائرة قسم شبين الكوم "فحص جنائى" تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم تحرير 8 قضايا مخالفات المحال العام - بدائرة قسم شبين الكوم.

وأسفرت حملة تموينية بالمحافظة عن تحرير 57 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستوعاد غاز ومنها ضبط 3 أطنان دقيق وملح طعام وعلف مجهولة المصدر بأحد قرى مركز منوف. كما أسفرت حملة مكبرة لإزالة التعديات عن تنفيذ قرارات 14 قرار إزالة فورية تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، و18 قرار تعد على منافع الرى، و40 قرار تعد على منافع السكة الحديد، بإجمالى مساحة 12 ألفا و836 مترا تقريباً.

ما لقيت طفلة مصرعها إثر سقوط سقف حظيرة ماشية عليها أثناء تواجدها بها، بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد، بسقوط سقف حظيرة ماشية ووفاة طفلة بدايرة المركز .

بالإنتقال والفحص تبين إنهيار سقف حظيرة مشيدة بالطوب اللبن ومسقوفة بالأخشاب على مساحة 30 متر تقريباً ملك " م .س. م " 40 سنه، عامل ومقيم بذات الناحية ووفاة كريمته " م " 4 سنوات ومقيمة بذات العنوان .