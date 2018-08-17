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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفرافرة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:54 ص
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفرافرة اسعاف -ارشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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لقى شخص مسن مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، فى حادث انقلاب سيارة على طريق سهل قروين الفرافرة، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وجثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الفرافرة سهل قروين، مما أسفر عن مصرع محمد فوزى داود 60 سنة، وإصابة أيمن محمد أحمد 38 سنة ومحمد سيد فاوى 26 سنة من مدينة موط بمركز الداخلة، وتم إيداع جثه المتوفى بمشرحة مستشفى الفرافرة، وإحالة المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل للنيابة للتحقيق.

 

 

 

 
 
 

 


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