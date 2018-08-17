مصرع سيدة وطفلة وإصابة 4 بينهم طفلين فى حريق شقة سكنية بجرجا سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقيت سيدة وطفل مصرعهما، بينما أصيب 4 آخرين، بينهم طفلين بحروق من الدرجات الثلاثة، إثر نشوب حريق بشقة بالطابق الثانى بمنزل عامل تمت السيطرة على الحريق، بمعرفة قوات الحماية المدنية، تم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة جرجا يفيد بنشوب حريق بدائرة القسم ووجود متوفين ومصابين .

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية والرائد مصطفى فرغل رئيس مباحث قسم شرطة جرجا نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بمنزل ملك علاء الدين عبد المعطي عبد الله 57 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية وتم السيطرة علي الحريق وإخماده .

نتج عن الحريق مصرع كلاً من نجاه حسن عبد الله 50 سنة ربة منزل زوجة مالك المنزل والطفل الحسيني علاء الدين عبد المعطي 9 سنوات نجل مالك المنزل ويقيمان بذات الناحية .

وإصابة كل من : مالك المنزل وإيمان علي بلال 38 سنة ربة منزل و الطفل أدهم صلاح علاء الدين 6 سنة و الطفلة مريم صلاح علاء الدين 3 سنوات الثانية حفيدي مالك المنزل ويقيمون بذات الناحية " حروق من الدرجات الثلاث متفرقة بالجسم " .

تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفي المركزي وتحويل المصابين لمستشفي سوهاج العام وبسؤال نجل شقيق مالك المنزل رباح رمضان عبد المعطي عبد الله 21 سنة طالب ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز فـى وجود مصدر حرارى، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية، ونفى الشبهة الجنائية .

وأخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1856 إداري القسم لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابةالعامة