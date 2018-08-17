video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصايف الإسكندرية تستعد للعيد وترفع المخلفات من أمام المدارس

الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:18 م
مصايف الإسكندرية تستعد للعيد وترفع المخلفات من أمام المدارس جانب من الحملة
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء أحمد حجازى وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عن استعدادات الإدارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وعقد اللواء أحمد حجازى إجتماع موسع بكافة المستاجرين للشواطئ وشدد على ضورورة الالتزام بالأسعار المعلنه وعدم استغلال المواطنين ومساعدة الجمهور.

كما شدد على تفعيل الرقابة والتأكد من الالتزام بالتعليمات والتأكد من وجود عمال الإبراج والغطاسين والمنقذين بكافة الشواطئ وكذا المسعف وضرورة وضع لوحة الأسعار المعتمدة من قبل المحافظة بأماكن ظاهرة والاعلان عن تليفونات غرفة العمليات التى يستمر عملها طوال أيام العيد لاستقبال أى شكاوى أو مخالفة من المواطنين وحلها حال حدوثها.

وقد تم توزيع دوريات العمل على جميع العاملين بالإدارة، للمرور على كافة الشواطئ طوال أيام العيد وأعلنت إدارة المتابعة أنها ستقوم بالمرور اليومى خلال أيام العيد وستقوم إدارة السياحة بالمرور على جميع المحال والتفتيش عليها وتفعيل الرقابة ومراقبة الأسعار والتأكد من عدم إقامة حفلات إلا المصرح لها.

كما تستعد أحياء الإسكندرية لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث شن حى وسط الإسكندرية حملة تحت أشراف بهية عبد الفتاح رئيس حى وسط، لتجميل ورفع المخلفات من المدارس وذلك مساهمة فى مبادرة الرئيس لتطوير وتجميل المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وقام جهاز النظافة بحى وسط برفع مخلفات أشجار من مدرسة الصوالح الابتدائية بالاضافة إلى القيام بأعمال دهانات للبلدورات داخل المدرسة بعناية محمد حسن خليفة معاون رئيس الحى للنظافة والتطوير وجارى العمل.

من جهه أخرى شن حى غرب الإسكندرية برئاسة اللواء محمد عبد الوهاب رئيس حى غرب حملة لرفع المخلفات، تم فيها إزاله الاشغالات والتعديات ومربيين الأغنام بترعه المحمودية والتعريشات الموجوده علي أسوار المدارس بمنطقة كرموز وتم التحفظ على عدد من الاشغالات المتنوعه، وجاء ذلك بوجود سكرتيره عام الحى ومساعد رئيس الحى ومديرى ومفتشى المتابعة الميدانية وإشغال الطريق بالحى.

 

 

 

 


 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج يعلن استمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة وتطوير شوارع المراغة

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

حى وسط




لا تفوتك
صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة