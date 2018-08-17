مصايف الإسكندرية تستعد للعيد وترفع المخلفات من أمام المدارس

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء أحمد حجازى وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عن استعدادات الإدارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وعقد اللواء أحمد حجازى إجتماع موسع بكافة المستاجرين للشواطئ وشدد على ضورورة الالتزام بالأسعار المعلنه وعدم استغلال المواطنين ومساعدة الجمهور.

كما شدد على تفعيل الرقابة والتأكد من الالتزام بالتعليمات والتأكد من وجود عمال الإبراج والغطاسين والمنقذين بكافة الشواطئ وكذا المسعف وضرورة وضع لوحة الأسعار المعتمدة من قبل المحافظة بأماكن ظاهرة والاعلان عن تليفونات غرفة العمليات التى يستمر عملها طوال أيام العيد لاستقبال أى شكاوى أو مخالفة من المواطنين وحلها حال حدوثها.

وقد تم توزيع دوريات العمل على جميع العاملين بالإدارة، للمرور على كافة الشواطئ طوال أيام العيد وأعلنت إدارة المتابعة أنها ستقوم بالمرور اليومى خلال أيام العيد وستقوم إدارة السياحة بالمرور على جميع المحال والتفتيش عليها وتفعيل الرقابة ومراقبة الأسعار والتأكد من عدم إقامة حفلات إلا المصرح لها.

كما تستعد أحياء الإسكندرية لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث شن حى وسط الإسكندرية حملة تحت أشراف بهية عبد الفتاح رئيس حى وسط، لتجميل ورفع المخلفات من المدارس وذلك مساهمة فى مبادرة الرئيس لتطوير وتجميل المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد. وقام جهاز النظافة بحى وسط برفع مخلفات أشجار من مدرسة الصوالح الابتدائية بالاضافة إلى القيام بأعمال دهانات للبلدورات داخل المدرسة بعناية محمد حسن خليفة معاون رئيس الحى للنظافة والتطوير وجارى العمل. من جهه أخرى شن حى غرب الإسكندرية برئاسة اللواء محمد عبد الوهاب رئيس حى غرب حملة لرفع المخلفات، تم فيها إزاله الاشغالات والتعديات ومربيين الأغنام بترعه المحمودية والتعريشات الموجوده علي أسوار المدارس بمنطقة كرموز وتم التحفظ على عدد من الاشغالات المتنوعه، وجاء ذلك بوجود سكرتيره عام الحى ومساعد رئيس الحى ومديرى ومفتشى المتابعة الميدانية وإشغال الطريق بالحى.



