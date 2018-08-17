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مستشار عرفات السابق يشيد بلقاءات السيسى بزعماء العرب: تطمئن القلب

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:25 ص
مستشار عرفات السابق يشيد بلقاءات السيسى بزعماء العرب: تطمئن القلب محمد رشيد
كتب - هاشم الفخرانى
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أشاد محمد رشيد الكاتب والمحلل الفلسطينى مستشار الرئيس الفلسطينى السابق ياسر عرفات، بالجهود المصرية فى المنطقة العربية فى إطار دورها الريادى والتاريخى بالمنطقة.

 

وقال "رشيد" على تويتر: أسبوع عربى حافل للرئيس عبد الفتاح السيسى يطمئن القلب على مدى استعادة مصر لدورها القيادى، حيث استقبال الشيخ محمد بن زايد والرئيس عبدربه منصور فى القاهرة، ثم زيارة الملك سلمان وولى عهده في نيوم، وجهد مكثف لتحقيق التهدئة بين غزة وإسرائيل، وأخيرًا نجدة السودان بما تيسر من دعم.

 

رشيد
رشيد

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عبد الفتاح السيسى

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