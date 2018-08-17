محافظ الإسماعيلية يتفقد شوادر اللحوم استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية أنه تقرر طرح كميات إضافية من اللحوم البلدية الطازجة ذبيح اليوم خلال تلك الفترة وبصفة يومية يومية بالمعرض الدائم للسلع الأساسية بنادى المنتزه بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث وجميع شوادر ومنافذ بيع اللحوم التابعة للمحافظة ووزارة التموين وبيعها للمواطنيين بسعر 80 جنيهًا فقط للكيلو جرام، وذلك لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قام بزيارة ميدانية لأحد شوادر بيع اللحوم بشارع شبين الكوم بمنطقة إبراهيم سلامة بحى ثالث، رافقه خلالها المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الإسكندرية مازالت تواصل الخطة التنفيذية للتوسع فى فتح المزيد من الشوادر بجميع مراكز ومدن المحافظة إلى جانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة التى تغطى كافة قطاعات المحافظة وتوابعها من أجل توفير اللحوم البلدية الطازجة إلى جانب كافة السلع الأساسية للمواطنيين، وأصدر تعليمات مشددة لوكيل وزارة التموين والمسئولين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء.

وأوضح أن ذلك فى إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، واستكمالا لتنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن ضبط حركة الأسواق ومكافحة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين والعمل على ضخ كميات إضافية من كافة السلع بالمنافذ والأسواق.