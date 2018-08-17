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الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:58 م
خالد صلاح
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محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال منظومة النظافة بالأحياء

الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:53 م
محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال منظومة النظافة بالأحياء جانب من الجولة
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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أجرى اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، جولة ميدانية يرافقه المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بميدان مصطفى كامل بمنطقة الأفرنج لمتابعة أعمال الصيانة الشاملة والتطوير لنقطة التجمع والمناولة الوسيطة الخاصة بتجميع القمامة والمخلفات بالحى، والتى بلغت جملة تكلفتها نحو 340 ألف جنيها.

وقام المحافظ ومرافقوه من القيادات بتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال إزالة ورفع القمامة والمخلفات بمنطقة مساكن الطرق والكبارى بنطاق حى ثالث، وخلال الجولة التقى المحافظ بعدد من أهالى وسكان المنطقة الذين أعربوا عن سعادتهم باستجابته لمطلبهم وتأكيداته على تكثيف حملات النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات بجميع قطاعات ىالمحافظة وتوابعها.

 


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