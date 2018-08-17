محافظ أسوان يوجه المرور والمرافق بالتعامل بحزم مع عربات نباشى القمامة

أسوان ندى سليم

عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، إجتماعا لمتابعة أعمال النظافة التى تم تنفيذها على مدار الأسبوعيين الماضيين من خلال إحدى الشركات المتخصصة والتابعة للإنتاج الحربى بحى غرب وحى جنوب بالتوازى مع قيام مشروع النظافة التابع للمحافظة بأعمال النظافة العامة بحى شرق.

حضر الإجتماع مساعد المحافظ للمشروعات القومية، بجانب مديرى المرور وشرطة المرافق، بالإضافة إلى رئيس مدينة أسوان ورؤساء أحياء غرب وجنوب وشرق.

وأكد اللواء مجدى حجازى، على ضرورة تعظيم نقاط القوة فى منظومة النظافة الجديدة من خلال الإستمرار في رفع القمامة أولاً بأول من الصناديق والحاويات المخصصة لها مع رفع تراكمات الأتربة أسفل الأرصفة، بجانب العمل على غسيل الأرصفة ونظافتها قبل البدء فى دهان البلدورات بشكل موحد ومتناسق لإستكمال منظومة التجميل، علاوة على زيادة عدد صناديق القمامة فى المناطق السكنية وحول جانبى مصرف السيل، لافتاً إلى أنه فى الوقت نفسه يجب تلافى نقاط الضعف من خلال تكثيف أعمال النظافة والمرور الدورى لرفع أى مخلفات أولاً بأول، فضلاً عن تغيير آلية كنس الشوارع والميادين بأسلوب يؤدى إلى إضفاء الشكل الجمالى لها.

ووجه مجدى حجازى مديرى المرور وشرطة المرافق بالتعامل بكل حزم مع عربات النباشين سواء كانت الكارو أو التروسيكل والتى تتسبب فى إنتشار القمامة حول الحاويات والصناديق، مشدداً على إستمرار الحملات اليومية لإزالة الإشغالات داخل السوق السياحى وإلزام المحلات والبازارات بخط التنظيم المحدد لإعادة الرونق السياحى له، بالإضافة إلى ضرورة الإلتزام بقرار المحافظ الخاص بمنع سير عربات التوك توك والكارو داخل الشوارع الرئيسية وإلزامها بالسير داخل الشوارع الداخلية والأزقة فقط مع إتخاذ الإجراءات الحازمة ضد المخالفين، وخلال الإجتماع طالب حجازى بالتنسيق مع الكيانات الصناعية والهيئات الكبرى للإستفادة من إمكانياتها فى صيانة وإصلاح سيارات ومعدات مشروع النظافة فى حدود الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان للمشاركة المجتمعية فى نظافة وتجميل وتشجير محيط ومداخل ومخارج خزان أسوان والسد العالى بإعتبارهما من المزارات والمعالم السياحية الهامة بمدينة أسوان .