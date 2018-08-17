video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خلال إجتماع متابعة أعمال النظافة..

محافظ أسوان يوجه المرور والمرافق بالتعامل بحزم مع عربات نباشى القمامة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:05 ص
محافظ أسوان يوجه المرور والمرافق بالتعامل بحزم مع عربات نباشى القمامة جانب من الاجتماع
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق

عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، إجتماعا لمتابعة أعمال النظافة التى تم تنفيذها على مدار الأسبوعيين الماضيين من خلال إحدى الشركات المتخصصة والتابعة للإنتاج الحربى بحى غرب وحى جنوب بالتوازى مع قيام مشروع النظافة التابع للمحافظة بأعمال النظافة العامة بحى شرق.

حضر الإجتماع مساعد المحافظ للمشروعات القومية، بجانب مديرى المرور وشرطة المرافق، بالإضافة إلى رئيس مدينة أسوان ورؤساء أحياء غرب وجنوب وشرق.

وأكد اللواء مجدى حجازى، على ضرورة تعظيم نقاط القوة فى منظومة النظافة الجديدة من خلال الإستمرار في رفع القمامة أولاً بأول من الصناديق والحاويات المخصصة لها مع رفع تراكمات الأتربة أسفل الأرصفة، بجانب العمل على غسيل الأرصفة ونظافتها قبل البدء فى دهان البلدورات بشكل موحد ومتناسق لإستكمال منظومة التجميل، علاوة على زيادة عدد صناديق القمامة فى المناطق السكنية وحول جانبى مصرف السيل، لافتاً إلى أنه فى الوقت نفسه يجب تلافى نقاط الضعف من خلال تكثيف أعمال النظافة والمرور الدورى لرفع أى مخلفات أولاً بأول، فضلاً عن تغيير آلية كنس الشوارع والميادين بأسلوب يؤدى إلى إضفاء الشكل الجمالى لها.

ووجه مجدى حجازى مديرى المرور وشرطة المرافق بالتعامل بكل حزم مع عربات النباشين سواء كانت الكارو أو التروسيكل والتى تتسبب فى إنتشار القمامة حول الحاويات والصناديق، مشدداً على إستمرار الحملات اليومية لإزالة الإشغالات داخل السوق السياحى وإلزام المحلات والبازارات بخط التنظيم المحدد لإعادة الرونق السياحى له، بالإضافة إلى ضرورة الإلتزام بقرار المحافظ الخاص بمنع سير عربات التوك توك والكارو داخل الشوارع الرئيسية وإلزامها بالسير داخل الشوارع الداخلية والأزقة فقط مع إتخاذ الإجراءات الحازمة ضد المخالفين، وخلال الإجتماع طالب حجازى بالتنسيق مع الكيانات الصناعية والهيئات الكبرى للإستفادة من إمكانياتها فى صيانة وإصلاح سيارات ومعدات مشروع النظافة فى حدود الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان للمشاركة المجتمعية فى نظافة وتجميل وتشجير محيط ومداخل ومخارج خزان أسوان والسد العالى بإعتبارهما من المزارات والمعالم السياحية الهامة بمدينة أسوان  .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسوان: فتح فصول مهنى صناعى بإدفو وكوم أمبو مراعاة لأولياء الأمور

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ اسوان

اخبار اسوان




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة