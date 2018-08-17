محافظ أسوان يعطى مهلة 48 ساعة لرؤساء الأحياء لحصر مخازن النباشين

أسوان ندى سليم

أعطى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، مهلة 48 ساعة لرؤساء الأحياء لإجراءات حصر شامل لمخازن ومكابس النباشين بمختلف أنحاء المدينة، وكذا بقريتى أبو الريش والأعقاب من أجل البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها، وذلك أثناء ضبط المحافظ أحد هذه المخازن على طريق السماد أثناء الجولة التفقدية التى شملت أيضاً موقف الأقاليم للسرفيس والميادين المواجهة لمزلقانى كلية الهندسة والجزيرة وكوبرى الشيخ عيسى وطريق السماد وشوارع كلية التربية وميدان النفق والحدادين والطابية والصالحين.

وأحال حجازى، خلال جولته التفقدية اليوم الجمعة لمتابعة منظومة النظافة الجديدة، المسئول عن السماح بإلقاء تراكمات الأتربة بداخل أرض المعارض للتحقيق، مع سرعة رفع هذه التراكمات واستكمال الأسوار وخاصة مع الإستعداد لتنظيم معرض لتوفير مستلزمات وزى المدارس فى نهاية الشهر الحالى، مشدداً على ضرورة جمع القمامة الخفيفة أولاً بأول مع رفع الأتربة من أعلى وأسفل الأرصفة بشكل دورى، ثم البدء فى أعمال الغسيل تمهيداً لدهان البلدورات بدهانات لامعة، وهو الذى يتوازى مع إعادة الشئ لأصله بترميم ورصف الطرق الداخلية، خاصة أمام خان أسوان وطريق السماد فور الانتهاء من الأعمال الجارية لتوصيل خط الغاز الطبيعى الرئيسى.

كما استجاب المحافظ لمطالب بعض أهالى منطقة الجزيرة، حيث وجه مدير المرور ورئيس المدينة بتعديل محاور السير بميدان المدخل الشمالى، للحد من ظاهرة قيام السيارات المشاركة فى زفة العرائس بالسير بسرعات عالية، مع حدوث تكدس أمام مزلقان الجزيرة لتعدد محاور السير المؤدية للمزلقان، كما وجه المسئولين بهيئة السكك الحديدية بدراسة توسيع وتطوير المزلقان لإستيعاب الكثافة المرورية به، مكلفاً مسئولى شركة المياه بسرعة التعامل مع الكسورات والطفح بالشوارع الداخلية وخاصة بمطلع مدينة ناصر، بالإضافة إلى رفع كفاء أغطية وغرف التفتيش لخطوط الصرف الصحى أمام مزلقان الشيخ عيسى وبالشوارع الداخلية، فضلاً عن قيام مديرية الرى بسرعة والانتهاء من أعمال التكسية والأسوار لمصرف السيل مع رفع تراكمات مواد البناء المخصصة لذلك على طريق السماد.

وطالب حجازى، محمود عليان رئيس مدينة اسوان، بإلزام أصحاب عربات الحناطير بتركيب البامبرز لمنع إلقاء مخلفات الأحصنة فى الشوارع مع تحرير محاضر لأصحاب العمارات السكنية الجارى إنشاؤها، بعدما لاحظ وجود تشوينات لمواد البناء فى نهر الطريق المواجه لهذه المبانى مع سرعة رفعها على نفقة صاحب المبنى، مؤكداً على أهمية رفع السيارات القديمة المتراكمة، وأيضاً توجيه إنذارات للشركات والأفراد التى تمتلك قطع أراضى وبها تراكمات مخلفات.

وطالب المحافظ المسئولين بالمدينة باعادة الإنضباط للشارع الأسوانى، وتجديد بلدورات الأرصفة بجميع شوارع المدينة ودهانها باللون الجديد وهو الأسود مع الأصفر على أن تبدأ عملية إحلال وتجديد البلدورات إعتباراً من 25 من الشهر الحالى ثم تبدأ عملية الدهانات بالألوان الجديدة إعتباراً من أول سبتمبر، على أن يتم الإنتهاء من جميع الأعمال فى موعد نهايته 30 سبتمبر القادم، والذى يتواكب مع بدء الموسم الشتوى للسياحة ودخول المدارس والجامعات .