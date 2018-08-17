ماذا تعنى تغريدة الرئيس الأمريكى ترامب حول نتائج أعمال الشركات؟

تحليل يكتبه – أحمد يعقوب

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه تحدث مع بعض كبار قادة الأعمال فى العالم، حول تحسين الوظائف فى الولايات المتحدة الأمريكية، واقترح أحدهم أن يتم التوقف عن إصدار تقارير نتائج الأعمال للشركات المقيدة فى البورصة بشكل ربع سنوى، والتحول إلى نظام الإفصاح نصف السنوى، أى كل 6 أشهر.

وكلف الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الجهة الأمريكية المسؤولة عن التنظيم والرقابة على سوق المال – البورصة - بدراسة هذا الأمر.. ولكن ماذا تعنى تلك الخطوة للشركات والحكومات؟.. يحلل "اليوم السابع" أثرها فى هذا التقرير.

- تقوم الشركات المقيدة فى البورصات بالإفصاح عن نتائج أعمالها والتى تحتوى على الأرباح والخسائر ومؤشرات تقدم الأعمال وغيرها من المعلومات والبيانات التفصيلية بشكل ربع سنوى، أى كل 3 أشهر، لما لتلك الخطوة من تأثير على قرار المساهمين فى الشركات، وهو ما يمثل ضغوطًا على بعض تلك الشركات لقصر مدة نتائج الأعمال.

- التحول إلى نظام الإفصاح عن تقارير نتائج الأعمال للشركات المقيدة فى البورصة بشكل نصف السنوى، أى كل 6 أشهر، يعطى مرونة أكبر فى التركيز على تحقيق مستهدفات أعمال تلك الشركات، سواء قصيرة المدى أو متوسطة المدى، أى تحقيق مستوى محدد من الأرباح والخطط التوسعية لتلك الشركات.

- التحول إلى نظام الإفصاح عن تقارير نتائج الأعمال للشركات المقيدة فى البورصة بشكل نصف السنوى، أى كل 6 أشهر، يوفر على الشركات تكلفة مالية، توجه إلى تحقيق نتائج أعمال أفضل، والتوسع بشكل أكبر.

- التحول إلى نظام الإفصاح عن تقارير نتائج الأعمال للشركات المقيدة فى البورصة بشكل نصف السنوى، أى كل 6 أشهر، تتيح تحسين فرص العمل فى الشركات المقيدة فى البورصات، وبالتالى مزيد من فرص العمل فى السوق الأمريكية ككل.

- الهيئة الأمريكية التى كلفها الرئيس الأمريكى بدراسة هذا الأمر هى SEC وتعنى U.S. Securities and Exchange Commission، وهى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهى الجهة الفيدرالية المسؤولة عن تنظيم وتنفيذ التعليمات والقوانين الخاصة بالبورصات الأمريكية وسوق المال.