كيف احتفى تركى آل الشيخ برعاية ولى العهد السعودى للرياضة فى المملكة؟

كتب هاشم الفخرانى

تأكيدًا للأهمية التى يوليها صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد السعودى، للرياضة والرياضيين فى المملكة العربية السعودية، نشر وزير الرياضة السعودى تركى أل الشيخ، صورة للأمير الشاب معلقًا عليها بجملة "راعى الرياضة وشباب الوطن"، فيما وضع فى نهاية جملته علم المملكة.



الأمير محمد بن سلمان بن عبد آل سعود

ونفس الصورة نشرها وزير الرياضة السعودى، عبر حسابه الشخصى، للتأكيد على الدور المهم للأمير محمد بن سلمان، معلقًا عليها بجملة "أمل الوطن"، فيما رد المتابعون للوزير السعودى، بدعوات لصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان.



ولى العهد السعودى ولى العهد السعودى