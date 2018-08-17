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كيف احتفى تركى آل الشيخ برعاية ولى العهد السعودى للرياضة فى المملكة؟

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:38 م
كيف احتفى تركى آل الشيخ برعاية ولى العهد السعودى للرياضة فى المملكة؟ محمد بن سلمان
كتب هاشم الفخرانى
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تأكيدًا للأهمية التى يوليها صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد السعودى، للرياضة والرياضيين فى المملكة العربية السعودية، نشر وزير الرياضة السعودى تركى أل الشيخ، صورة للأمير الشاب معلقًا عليها بجملة "راعى الرياضة وشباب الوطن"، فيما وضع فى نهاية جملته علم المملكة.

الشيخ
الأمير محمد بن سلمان بن عبد آل سعود
 

ونفس الصورة نشرها وزير الرياضة السعودى، عبر حسابه الشخصى، للتأكيد على الدور المهم للأمير محمد بن سلمان، معلقًا عليها بجملة "أمل الوطن"،  فيما رد المتابعون للوزير السعودى، بدعوات لصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان.

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ولى العهد السعودى
 
 
صورة ولى العهد السعودى
صورة ولى العهد السعودى
 

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