كبير المشرعين الصينيين يدعو لجعل العلاقات مع باكستان نموذجًا لحسن الجوار

بكين (أ ش أ)

تعهد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى (كبير المشرعين الصينيين) "لى تشان شو"، بتعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان، داعيًا كلا البلدين إلى جعل العلاقة بينهما نموذجًا لحسن الجوار، وركيزة للسلام والاستقرار على المستوى الإقليمي، ومثالًا للتعاون الدولى فيما يتعلق ببناء "الحزام والطريق".

جاء ذلك خلال لقاء كبير المشرعين الصينيين اليوم الجمعة، برئيس مجلس الشيوخ الباكستانى "صادق سانجراني" خلال زيارته الحالية إلى بكين.

وأشاد لى تشان شو، بالصداقة العميقة التى تجمع بين البلدين، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تنمية قوية للتعاون الثنائى، حيث نفذ الجانبان بنشاط التوافقات التى توصل إليها زعيما البلدين.

ولفت لى تشان شو، إلى أن المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى يولى أهمية كبيرة للتبادل مع مجلس الشيوخ الباكستانى والتعاون معه، كما أنه يعد مناصرًا ومدافعًا قويًا عن الصداقة الصينية الباكستانية، سعيًا للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة للتعاون إلى مستوى جديد.

من جانبه، وصف رئيس مجلس الشيوخ الباكستانى "صادق سانجراني" صداقة بلاده مع الصين بأنها حجر زاوية لسياسة باكستان الخارجية، معربًا عن استعداد إسلام آباد للعمل مع الصين بهدف مواصلة التعاون فى مختلف المجالات، ومواجهة التحديات بشكل مشترك فى الوضع الجديد.