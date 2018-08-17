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خالد صلاح
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قوات الكونغو الديموقراطية تقتل 10 فى هجمات على متمرّدين شرق البلاد

الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:25 م
قوات الكونغو الديموقراطية تقتل 10 فى هجمات على متمرّدين شرق البلاد الجيش الكونغولى - أرشيفية
(أ ف ب)
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أعلنت القوات المسلّحة فى جمهورية الكونغو الديموقراطية، اليوم الجمعة، أنها شنّت هجمات على مجموعات مسلّحة متمرّدة فى ولايتى كيفو الشمالية وإيتورى الواقعتين فى شرق البلاد هذا الأسبوع .
 
وقال الكابتن ماك هازوكاى المتحدث باسم الجيش، إن الهجوم الذى شنّته القوات المسلّحة فى ولاية كيفو الشمالية أتاح لها استعادة 4 مناطق فى مقاطعة لوبيرو كانت بأيدى جماعة "أن دى سى- المجدّدة" بزعامة أمير الحرب "الجنرال" جيدون، مشيرا إلى أن هذه المناطق هى ماهانجا وماسيكيسيكى وكاغيرى وكاسوجو.
 
وأضاف إن الحصيلة هى 10 قتلى والعديد من الجرحى فى صفوف العدو بين القتلى، وهناك مسؤولون فى هذه الحركة المتمردة، أما فى صفوفنا فسقط قتيل وجريحان".
 
وأكد المتحدث أن "الهجوم متواصل لاستعادة كل المناطق المحتلة من قبل هؤلاء الـ+ماى ماى+ المتمردين".
 
 
 

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