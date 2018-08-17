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الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:12 ص
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قمع مظاهرة احتجاجية بسبب انقطاع الكهرباء فى فنزويلا

الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:00 ص
قمع مظاهرة احتجاجية بسبب انقطاع الكهرباء فى فنزويلا جانب من الاحتجاجات فى فنزويلا _ صورة أرشيفية
كراكاس (أ ف ب)
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ذكرت منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان، أن عددا من سكان أحياء شعبية فى كراكاس تظاهروا مساء الخميس، بالقرب من القصر الرئاسى للاحتجاج على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى قبل أن يقوم العسكريون بتفريقهم بعنف.

وقال منسق منظمة "المرصد الفنزويلى للنزاعات الاجتماعية" ماركو بونسى لوكالة فرانس برس إن "الحرس الوطنى قمع التظاهرة بعنف واستخدم الغاز المسيل للدموع".

ودان بونسى موقف العسكريين الذين قاموا "بسرقة" الهواتف النقالة للمتظاهرين الذين كانوا يصورون التحرك، ونظم سكان التاغارسيا وأحياء شعبية أخرى فى كراكاس قريبة من قصر ميرافلوريس الرئاسي، التظاهرة للاحتجاج على انقطاع الكهرباء منذ أكثر من 24 ساعة، كما أوضح الناشط كارلوس خوليو روخاس الذى سجن فى 2017 وكان اسمه مدرجا على لائحة أعدتها المعارضة بأسماء "السجناء السياسيين" لحكومة نيكولاس مادورو.

 


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قمع مظاهرة احتجاجية

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