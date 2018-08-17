قطع الكهرباء عن 6 مناطق ببنها لمدة ساعتين غدا

أعلنت شركة كهرباء القليوبية عن قطع التيار الكهربائى، غدا السبت، عن محولات بنها القديمة عن المناطق الآتية "عزبة السوق – عزبة الزراعة – الحرس الوطنى – المنشية – الشدية – كفر مناقر"، من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة صباحا، وذلك لعمل الصيانة الدورية.

وقطعت الشركة الكهرباء عن محولات بنها الجديدة من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة، عن المناطق الآتية "الفلل - كفر السريا - بنها الجديدة - بطا - كفر الجزار - وسط البلد"، وذلك لعمل الصيانة الدورية.

جدير بالذكر أن مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع قطاع الكهرباء بالقليوبية نظم، اليوم، ندوة تثقيفية لترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنازل، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحمل أعباء كبيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية وعلينا جميعا مسئولية وطنية تجاه الاستخدام الأمثل للكهرباء.