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قبل ما تفكر تخرج أو تسافر فى العيد.. اعرف حالة الطقس المتوقعة × 11 معلومة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:45 م
قبل ما تفكر تخرج أو تسافر فى العيد.. اعرف حالة الطقس المتوقعة × 11 معلومة خروجات العيد - أرشيفية
كتب محمود راغب
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ينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال عيد الأضحى، وذلك فى نقاط مبسطة، خلال الفترة من الإثنين 20/08/2018 حتى الجمعة 24/08/2018، وذلك وفقا لما يلى ..
 
1-  يسود خلال هذة الفترة طقس معتدل على السواحل الشمالية.
 
2- الطقس سيكون مائل للحرارة على محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.
 
3- الطقس سيكون حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار لطيف ليلا على كافة الأنحاء.
 
4- تحذيرات من الشبورة المائية التى تتكون فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق المؤدية إلى مدن القناة وسواحلنا الشمالية. 
 
5-  الأجواء تسمح للمواطنين بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والإستمتاع بها وبجميع الشواطىء المطله على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل. 
 
6- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية من 29 إلى 31 درجة .
 
7- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة من 35 إلى 36 درجة .
 
8- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد من 36 إلى 38 درجة، وبجنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة، وبجنوب سينـاء من 38 إلى 40 درجة .
 
9- ارتفاع نسب الرطوبة وهو ما يزيد الإحساس بحرارة الجو .
 
10- طقس الوقفة وأول أيام العيد تتراوح خلاله درجات الحرارة بين 36 و 37 درجة.
 
11- نصائح للمواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والابتعاد عن الأماكن سيئة التهوية وارتداء غطاء الرأس وقت الذروة .
 
 
 
 

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الطقس

حاله الطقس

طقس عيد الاضحى

الطقس فى العيد




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