قبل ما تفكر تخرج أو تسافر فى العيد.. اعرف حالة الطقس المتوقعة × 11 معلومة

كتب محمود راغب

ينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال عيد الأضحى، وذلك فى نقاط مبسطة، خلال الفترة من الإثنين 20/08/2018 حتى الجمعة 24/08/2018، وذلك وفقا لما يلى ..

1- يسود خلال هذة الفترة طقس معتدل على السواحل الشمالية.

2- الطقس سيكون مائل للحرارة على محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

3- الطقس سيكون حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

4- تحذيرات من الشبورة المائية التى تتكون فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق المؤدية إلى مدن القناة وسواحلنا الشمالية.

5- الأجواء تسمح للمواطنين بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والإستمتاع بها وبجميع الشواطىء المطله على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل.

6- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية من 29 إلى 31 درجة .

7- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة من 35 إلى 36 درجة .

8- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد من 36 إلى 38 درجة، وبجنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة، وبجنوب سينـاء من 38 إلى 40 درجة .

9- ارتفاع نسب الرطوبة وهو ما يزيد الإحساس بحرارة الجو .

10- طقس الوقفة وأول أيام العيد تتراوح خلاله درجات الحرارة بين 36 و 37 درجة.

11- نصائح للمواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والابتعاد عن الأماكن سيئة التهوية وارتداء غطاء الرأس وقت الذروة .