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الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:33 م
خالد صلاح
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قاض قضية مدير حملة ترامب السابق يتلقى تهديدات

الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:06 م
قاض قضية مدير حملة ترامب السابق يتلقى تهديدات دونالد ترامب - أرشيفية
رويترز
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قال القاضى تى.إس إليس، الذى ينظر قضية بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى، فى المحكمة اليوم الجمعة، إنه لن يكشف عن أسماء وعناوين المحلفين التى تسعى وراءها وسائل الإعلام لأنه قلق على أمنهم وسلامهم، قائلا "بينما كان المحلفون يجرون مداولات بشأن القضية لليوم الثانى، تلقى تهديدات متعلقة بالقضية وأن قوات الشرطة القضائية تقوم بحمايته.
 
وقال القاضى تى.إس إليس، "لم تكن لدى فكرة أن القضية ستثير تلك الانفعالات، لا أشعر أن من الصواب نشر أسمائهم.
 
ووجهت لمانافورت اتهامات بالاحتيال المصرفى والضريبى، وتلك أول محاكمة تعقد نتيجة للتحقيق الذى يشرف عليه المحقق الخاص روبرت مولر الذى ينظر فى تدخل روسى محتمل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2016.

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دونالد ترامب

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روبرت مولر




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