قائد الجيش اللبنانى يبحث أوضاع الحدود السورية مع أمين المجلس الأعلى للبلدين

بيروت (أ ش أ)

أجرى قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، اليوم الجمعة، مباحثات مع أمين عام المجلس الأعلى اللبنانى – السورى نصرى خوري، تناولت الأوضاع على الحدود اللبنانية - السورية.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى اللبنانى السورى تم تأسيسه بمقتضى معاهدة "الأخوة والتعاون والتنسيق" المبرمة بين البلدين فى أعقاب اتفاق الطائف الذى أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، ويترأس المجلس رئيسا البلدين، ويتضمن فى عضويته رئيس المجلس النيابى فى كل من لبنان وسوريا، وكذلك رئيسى وزراء البلدين.

ويستهدف المجلس تعزيز أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين لبنان وسوريا، فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وتحتل مسألة ضبط الحدود البرية بين لبنان وسوريا، اهتمامًا كبيرًا من جانب قيادة الجيش اللبناني، والذى يحظى بدعم دولى كبير فى هذا المسألة حرصًا على عدم تسلل عناصر الجماعات الإرهابية المسلحة الموجودة داخل الأراضى السورية إلى لبنان.

وسبق وأن خاض الجيش اللبنانى معركة (فجر الجرود) فى شهر أغسطس من العام الماضي، لتطهير الحدود اللبنانية مع سوريا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، والتى أسفرت عن هروب مسلحى التنظيم إلى خارج البلاد.