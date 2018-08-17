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فيديو وصور.. كورال أطفال مصر يضم دفعة جديدة من أطفال دور الرعاية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:12 م
فيديو وصور.. كورال أطفال مصر يضم دفعة جديدة من أطفال دور الرعاية المايسترو سليم سحاب
كتب مدحت وهبة
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نفذ المايسترو سليم سحاب المسؤول عن (كورال أطفال مصر) اختبارات لأطفال من دور الرعاية لزيادة عدد فريق الكورال، وذلك بالاشتراك مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن.

وأجريت الاختبارات لعدد 80 طفلاً يمثلون 7 دور للرعاية؛ نجح فى الاختبارات 45 طالبا، حيث يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتنمية قدرات أبناء مؤسسات الرعاية وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعى للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

من جانبه، قال سليم سحاب، إن كل الأطفال الذين قابلهم أصواتهم صالحة للتجريب والغناء، قائلا: "هذا دورنا فى اكتشاف مواهب دور الرعاية واستخراج منهم شخصيات فنية مهمة"، مضيفاً أن المشروع بدأ منذ أربعة سنوات مع كورال أطفال مصر.

وقال إنه تجوّل فى عدد كبير من دور الرعاية مصر واختار حوالى 20 موهبة من الرعاية والآن أصبحوا 180، كما تجول فى بعض المحافظات لضم ذوى الاحيتياجات الخاصة للكورال، كما استمع إلى 15 شخصا من إحدى الجمعيات منذ يومين، وفوجئ أنه يمتحن "كورال محترف" لا يوجد به شخص صوته ليس رائعا، وهم يستحقون الاهتمام واستخراج مواهبهم لمساعدتهم على الوصول إلى هدفهم وتمثيل مصر فى هذا المضمار.

يشار إلى أن وزارتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة كانتا قد أطلقتا فى نهاية عام 2015 مبادرة كورال وأوركسترا أطفال مصر بهدف تبنى الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ولديهم مواهب فنية ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، مع المساهمة فى تطوير مهارات التفكير الإيجابى والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال.

 
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