فيديو وصور.. الداخلية تضخ 1250طن لحوم بلدى بمنافذ "أمان"بسعر 90جنيها للكيلو

كتبت : دينا الحسيني

ضخت وزارة الداخلية ما يقرب من 1250 طن لحوم بقري وضانى بـ1000 منفذ من منافذ " أمان الثابتة والمتحركة " المنتشرة بربوع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلي 400 طن لحوم مجمدة برازيلى، و250 طن دواجن .

وطرحت وزارة الداخلية، اللحوم بأسعار أقل من أسعار الأسواق بـ 30% ، وحددت سعر كيلو اللحوم البلدى المذبوحة 90 جنيه، وكيلو اللحم السودانى الطازج بـ 85 جنيه، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، من خلال منظومة "أمان للمواد الغذائية"، التى توفر المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، عبر منافذ بيع ثابتة عددها 710 أبرزها بالدراسة والعباسية والمعادى، ومتحركة تصل إلى 290 منفذا، تنتشر فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية خاصة بالمناطق الشعبية والمناطق الأكثر احتياجاً، والتى تأتى بالتوازى مع جهود مختلف أجهزة الوزارة، لتشديد الرقابة على الأسواق وتداول السلع، ومكافحة كل صور الغش التجارى، لاسيما خلال موسم عيد الأضحى المبارك .

كما تقوم الوزارة بالتوسع في منظومة أمان للمواد الغذائية، بإشراف اللواء أشرف محمود نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع المؤسسات ، بالاستعدادلإفتتاح أكبر هايبر " أمان " بمحافظة سوهاج علي مساحة 600 متر يتم تجهيزة حالياً ودعمة بجميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن.