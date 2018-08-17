فيديو.. شرطة التموين تواصل حملاتها لضبط السلع الفاسدة ومنع الاحتكار

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

تواصل وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وشن حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وقامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات أمن الإسكندرية، بورسعيد، قنا، الغربية، الأقصر، المنوفية، دمياط، قنا، بعقد عدة لقاءات مع عدد من مسئولى السلاسل التجارية الشهيرة وكبار التجار، والتى سبق وأن شاركت فى مبادرة " كلنا واحد "، التى أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر يوليو الماضى، والتى لاقت إقبالاً وإستحساناً من المواطنين، حيث تم الاتفاق معهم على إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة تبدأ من يوم 16 الجارى بمناسبة قرب حلول عيدالأضحى المبارك لتوفير السلع الأساسية، بالإضافة إلى اللحوم ومصنعاتها وطرحها بمنافذها بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 25% .

هذا وقد قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالمرور الميدانى على عدد من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ آمان وعدد من الشوادر التابعة للقطاعين العام والخاص للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية وخاصة اللحوم ومصنعاتها بما يكفى احتياجات المواطنين وبأسعار مناسبة، وقد تم توجيه قوافل متحركة تجوب القرى والأحياء الأكثر احتياجًا لتوفير السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة مع الحفاظ على جودتها .

من ناحية أخرى، وفى إطار جهود أجهزة الوزارة لضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى واستغلال السلع، فقد شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الإتجار فى السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها، أسفرت جهودها عن ضبط 29 قضية ضبط خلالها أكثر من 131 طن لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتوالى أجهزة الوزارة جهودها فى توفير السلغ الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال القيام بالمبادرات الإيجابية، وضبط الأسواق من خلال الحملات التموينية المكثفة.