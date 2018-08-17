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فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:34 م
فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعداداتها لبدء العام الدراسى الجديد 2018،2019، وتطبيق منظومة التطوير الجديدة على طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.

"اليوم السابع" ينشر فى 20 معلومة أبرز الاستعدادات فى ملف بدء الدراسة.

1ـ موعد بدء الدراسة فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى 22 سبتمبر.

2ـ استمرار الدراسة فى الصوف الأولى بزيادة 3 أسابيع عن باقى زملائهم فى الصوف الأحرى.

3ـ موعد بدء الدراسة من الصف الثانى الابتدائى حتى الثالث الثانوى 22 سبتمبر.

4ـ تسليم كتب الباقة والمناهج الجديدة لطلاب الصفوف الأولى مع بدء الدراسة.

5ـ تدريب معلمى الصوف الأولى والصف الأول الثانوى على المناهج الدراسية.

6ـ انتهاء تدريب 128 ألف معلم بعد العيد مع استمرار التدريبات طوال العام.

7ـ تعاقدت الدولة على 708000 جهاز تابلت فى طريقها إلى مصر لطلاب الصف الأول الثانوى.

8ـ انتهاء توصيل 1400 مدرسة بالألياف الضوئية.

9ـ تبدأ الوزارة بعد العيد في بناء شبكات داخلية في 2500 مدرسة حول الجمهورية.

10ـ جارى إعداد بنك الأسئلة الإلكترونى.

11ـ  تجهيز كم هائل من المواد العلمية الرقمية لخدمة التطوير.

12ـ استغلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي كفصل تمهيدى لطلاب الأول الثانوى الفنى.

13ـ الفصل التمهيدى هدفه تنمية مهارات طلاب التعليم الفنى فى التواصل باللغة العربية، وباللغة الإنجليزية، ومهارات الرياضيات، والحاسب الآلى، حسب آليات التنفيذ.

14ـ عقد اختبارات قبلية وبعدية  لقياس مستوى الطلاب في مهارات اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والحاسب الآلي.

15ـ  عقد اختبار فى نهاية الفصل الدراسى وقبل امتحانات الترم على ألا تضاف نتيجة هذا الاختبار للمجموع.

16ـ محتوى منهج تنمية المهارات سيتم بالتنسيق مع مديرو عموم تنمية المواد، وموجهي عموم المواد المركزيين، وموجهي عموم المواد المحليين بالمديرية.

17ـ تقديم محتوى ما سيتم تدريسه أسبوعيًا لتنمية المهارات الأربعة

18ـ يتم استقطاع الحصص التي ستخصص لتنمية المهارات من حصص العملى بإجمالى 6 حصص.

19ـ تنفيذ الاختبارات لقياس مستوى الطلاب وموافاة قطاع التعليم الفنى بنتائج هذه الاختبارات مجمعة لكل محافظة.

20ـ توفير المعلمين اللازمين لتدريس الحصص وفى حالة العجز يتم العرض على المحافظ لتدبير حصص بالأجر من أحد البنود بالمحافظة.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد عبد العزيز

خطوات للامام

الوزارة الان تخطو خطوات صحيحة للامام نحو تعليم يوفر المعرفة الكافية لابنائنا بعيد عن الحفظ و التلقين وزير التعليم يبدو عازما و ملما بما يفعله ارجو من الله الا يعيقه احد كما اتمنى ان تكون هذه خطة للوزارة حتى لو لم يستمر الوزير في منصبه لأي ظرف

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