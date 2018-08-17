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الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:58 م
خالد صلاح
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"فتح" تدعو أبناءها للوصول للمسجد الأقصى والرباط فيه وعلى أبوابه

الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:33 م
"فتح" تدعو أبناءها للوصول للمسجد الأقصى والرباط فيه وعلى أبوابه أسامه القواسمى المتحدث باسم حركة فتح
أ ش أ
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دعت حركة فتح أبناءها في كل أماكن تواجدهم ومن يستطيع الوصول للمسجد الأقصى إلى الرباط فيه وعلى أبوابه رفضا للجريمة الإسرائيلية الجديدة بإغلاق أبوابه مساء اليوم.
 
وقالت أسامه القواسمى المتحدث ياسم حركة فتح إن إسرائيل ترى أن مفاوضاتها مع حماس فرصة سانحة لتنفيذ مخططها القديم والمتعلق بالمسجد الأقصى والتغيير الزمانى والمكانى له خاصة بعدما عرفت تماما أن مطالبهم تكمن فى تحسين الأمور الحياتية الانسانية ولم يذكروا اسم القدس والأقصى فى مفاوضاتهم.
 
وقال: "إننا فى فتح ستبقى القدس والاقصى عنوانا لا يمكن تجاوزه بالمطلق، وكما خضنا معارك عدة من أجل القدس، فنحن جاهزون للإستمرار حتى إحقاق حقوقنا الراسخة والثابتة".
 
وأكد "القواسمى" أن معركة القدس مصيرية، ولا حق لليهود فى المسجد الأقصى وباحاته، وأن العبث فيه وإغلاقه على هذا النحو تحت أى مبرر لا يدفع الحركة إلا بالإستمرار فى نفس النهج وتصعيد المقاومة الشعبية فى كل مكان وخاصة فى القدس.

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