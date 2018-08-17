فتاة تشعل النار فى نفسها لرفض خطبتها وتتسبب فى وفاة جدها بالإسكندرية

أقدمت فتاة بالإسكندرية على اشعال النار فى نفسها، باستخدام السولار، مما سبب فى إشعال النيران فى الشقة السكنية، مما أدى إلى وفاة جدها الذى تصادف زيارته لأسرتها بالسكتة القلبية.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة محرم بك، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقه بعقار كائن شارع المرسى - منطقة الصبحية دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص، تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق السابع بالعقار المشار إليه، وقيام قاطنة الشقة "ه ع ع" 18 سنة، بدون عمل بسكب مادة سريعة الاشتعال "سولار - تصادف تواجده بالشقة" على ملابسها، وإشعال النيران بنفسها مما أدى لإصابتها بحروق من الدرجة الأولى بمختلف أنحاء الجسم، على إثر ذلك أصيب جدها لوالدتها "ع ع ع" 73 سنة بالمعاش، مقيم العمرانية - محافظة الجيزة " تصادف زيارته لكريمته" بسكتة قلبية، مما أدى لوفاته.

ونتج عن ذلك، احتراق بعض محتويات صالة الشقة، وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف "تم النقل"، وتم نقل المصابة للمستشفى الرئيسى الجامعى للعلاج، وبسؤال شقيق المصابة "ش ز ع" 22 سنة بدون عمل مقيم بذات العنوان، أيد ما جاء بالفحص.

وأضاف، بأن شقيقته المذكورة تعانى فى الفترة الأخيرة من حالة نفسية سيئة، لرفض والدتها خطبتها لأحد الأشخاص، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة محرم بك، وجارى العرض على النيابة.