video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فتاة تشعل النار فى نفسها لرفض خطبتها وتتسبب فى وفاة جدها بالإسكندرية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:01 م
فتاة تشعل النار فى نفسها لرفض خطبتها وتتسبب فى وفاة جدها بالإسكندرية حريق - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

أقدمت فتاة بالإسكندرية على اشعال النار فى نفسها، باستخدام السولار، مما سبب فى إشعال النيران فى الشقة السكنية، مما أدى إلى وفاة جدها الذى تصادف زيارته لأسرتها بالسكتة القلبية.

 

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة محرم بك، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقه بعقار كائن شارع المرسى - منطقة الصبحية دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

 

وبالفحص، تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق السابع بالعقار المشار إليه، وقيام قاطنة الشقة "ه ع ع" 18 سنة، بدون عمل بسكب مادة سريعة الاشتعال "سولار - تصادف تواجده بالشقة" على ملابسها، وإشعال النيران بنفسها مما أدى لإصابتها بحروق من الدرجة الأولى بمختلف أنحاء الجسم، على إثر ذلك أصيب جدها لوالدتها "ع ع ع" 73 سنة بالمعاش، مقيم العمرانية - محافظة الجيزة " تصادف زيارته لكريمته" بسكتة قلبية، مما أدى لوفاته.

 

ونتج عن ذلك، احتراق بعض محتويات صالة الشقة، وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف "تم النقل"، وتم نقل المصابة للمستشفى الرئيسى الجامعى للعلاج، وبسؤال شقيق المصابة "ش ز ع" 22 سنة بدون عمل مقيم بذات العنوان، أيد ما جاء بالفحص.

 

وأضاف، بأن شقيقته المذكورة تعانى فى الفترة الأخيرة من حالة نفسية سيئة، لرفض والدتها خطبتها لأحد الأشخاص، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة محرم بك، وجارى العرض على النيابة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

والدة الفتاة المنتحرة بالمترو تعثر على جواب أسفل وسادتها يكشف سبب انتحارها

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة