غدًا.. قمر ذو الحجة يصل مرحلة التربيع الأول فى مساره حول الأرض

كتب محمد محسوب

قال الدكتور محمد غريب أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الحسابات الفلكية التى أجراها المعهد أكدت أن قمر شهر ذو الحجة يصل يوم غدًا السبت الموافق 18 أغسطس، إلى مرحلة التربيع الأول فى تمام الساعة التاسعة و49 صباحًا.

وأضاف "غريب"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بدر الشهر الهجرى الحالى من المقرر اكتماله يوم الأحد 26 أغسطس فى تمام الساعة الواحدة و56 دقيقة ظهرًا.

يذكر أن وقفة عرفات يوم الاثنين 20 أغسطس، وأول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء 21 أغسطس.