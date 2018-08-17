video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غدًا.. قمر ذو الحجة يصل مرحلة التربيع الأول فى مساره حول الأرض

الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:00 ص
غدًا.. قمر ذو الحجة يصل مرحلة التربيع الأول فى مساره حول الأرض قمر - صورة أرشيفية
كتب محمد محسوب
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد غريب أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الحسابات الفلكية التى أجراها المعهد أكدت أن قمر شهر ذو الحجة يصل يوم غدًا السبت الموافق 18 أغسطس، إلى مرحلة التربيع الأول فى تمام الساعة التاسعة و49 صباحًا.

وأضاف "غريب"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بدر الشهر الهجرى الحالى من المقرر اكتماله يوم الأحد 26 أغسطس فى تمام الساعة الواحدة و56 دقيقة ظهرًا.

يذكر أن وقفة عرفات يوم الاثنين 20 أغسطس، وأول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء 21 أغسطس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس معهد البحوث الفلكية: غدا الثلاثاء هلال رمضان يكتمل بدرا

المعهد القومى للبحوث الفلكية

ذو الحجة

وقفة عرفات

عيد الأضحى




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة