الرئيسية أخبار المحافظات غدا.. وزير التنمية المحلية يزور بنى سويف لتفقد بعض المشروعات الجمعة، 17 أغسطس 2018 02:26 م اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بنى سويف - هانى فتحى إضافة تعليق يستقبل المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف غدا السبت اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية خلال زيارته للمحافظة. ويقوم الوزير والمحافظ بتفقد مجموعة من المشروعات المنفذة على أرض المحافظة ، كما يعقد الوزير اجتماع برؤساء المدن. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. وزير التنمية المحلية يؤكد أهمية محافظات الصعيد بالأجندة التنموية لمصر بنى سويف أخبار بنى سويف أخبار مصر أخبار المحافظات وزير التنمية المحلية شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى "الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟ كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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