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عضوان بمجلس الشيوخ يتعهدان بمقاومة مساعى ترامب لخفض المساعدات الخارجية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:23 ص
عضوان بمجلس الشيوخ يتعهدان بمقاومة مساعى ترامب لخفض المساعدات الخارجية مجلس الشيوخ الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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تعهد زعيما الجمهوريين والديمقراطيين فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، الخميس بمقاومة خطط الرئيس دونالد ترامب لتخطى الكونجرس بغية خفض مليارات الدولارات من ميزانية المساعدات الخارجية بما فى ذلك أموال مخصصة لسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقال مسؤول فى الإدارة الأمريكية طلب عدم ذكر اسمه لرويترز إن مكتب الإدارة والميزانية فى البيت الأبيض طلب من وزارة الخارجية ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم معلومات من أجل حزمة "إلغاءات" تستهدف مساعدات خارجية بنية إعادة أموال للخزانة.

وتخفض عملية الإلغاء مبالغ خصصها الكونجرس بالفعل لكنها لم تنفق بعد. والخطوة التى أقدم عليها رئيس مكتب الإدارة والميزانية فى البيت الأبيض مايك مولفاني، وهو جمهورى وعضو سابق فى الكونجرس، لم يسبق لها مثيل تقريبا وستخفض ميزانية المساعدات الخارجية التى أقرها الكونجرس بالفعل.

وذكر عدد من المسؤولين فى الإدارة الأمريكية أن مكتب الإدارة والميزانية يستهدف خفض نحو 3.5 مليار دولار لم تعد هناك حاجة لها من أجل غرضها الأصلي. وقد تشمل تلك التخفيضات أكثر من 200 مليون دولار من أموال جهود التعافى فى سوريا جمدها ترامب فى مارس.

وقال السناتور الجمهورى بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى وبوب منينديز كبير الديمقراطيين فيها إنهما سيسعيان لوقف الخطوة.


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