طوارىء بالجيزة استعداداً للعيد.. والمحافظ يدعو للالتزام بذبح الأضحية بالمجازر

شدد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، على التواجد الميدانى لكافة القيادات من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر السلع الإستهلاكية والمواد البترولية بالأسواق وتكثيف المرور على المطاحن والمخابز ومستودعات البوتاجاز والبدالين التموينين ومنافذ بيع اللحوم لضبط المخالفات الخاصة بالتلاعب فى الأسعار أو تداول منتجات غير صالحة للإستهلاك الأدمى .

وكلف المحافظ الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع درجة الاستعدادات القصوى للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى بالشوارع والميادين العامة خاصة أمام المجازر والحدائق والمتنزهات والمنطقة الأثرية بالأهرامات والدفع بفرق عمل إضافية مدعمة بالأجهزة والمعدات اللازمة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول .

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف التواجد الأمنى والحملات المرورية بالشارع وتأمين كافة المنشأت الحكومية والمرافق العامة والإستعداد الدائم لأى طوارىء على أن تتولى غرفة العمليات المركزية بالمحافظة المتابعة الدائمة وتلقى شكاوى المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك .

وناشد الدالى مواطنى الجيزة بإتباع السلوكيات السليمة فى التخلص من مخلفات الأضاحى والإلتزام بذبح الأضحية بالمجازر المخصصة لذلك والمعلن عنها مؤكداً أنه سيتم توقيع غرامات بيئية فى حالة المخالفة وتلويث البيئة.