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ضبط 7450 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:33 ص
ضبط 7450 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية. 
 
وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7450 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 95 مخالفة تجاوز سرعات، و2170 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 22 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 82 بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 42 دراجة بخارية وسيارة.
 
 

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