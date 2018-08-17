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ضبط 43 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 47 ألف جنيه فى حملة مرورية بالغربية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:41 ص
ضبط 43 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 47 ألف جنيه فى حملة مرورية بالغربية حملة مرورية -أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

أسفرت الحملة عن ضبط 43 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 45 مخالفة على نموذج 125، و176 مخالفة انتظار خاطئ واحتجاز 4 سيارات لتجاوز خط السيروالتصالح فى 506 مخالفات فورية مقابل تحصيل 47650  ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة، وإخطار النيابة العامة.

 


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