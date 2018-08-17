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ضبط 3 عاطلين كونو أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالمنوفية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:40 ص
ضبط 3 عاطلين كونو أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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تمكنت مباحث مركز منوف، بمديرية أمن المنوفية، من كشف غموض سرقة سيارة وإعادتها لصاحبها فى أقل من 24 ساعة، وضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بشأن ما تبلغ للمركز من "ت.ع..م" 64 عاما، بالمعاش ومقيم دائرة مركز الشهداء، أنه حال تركه سيارته ملاكى على طريق (طملاى – الشهداء) دائرة المركز لقضاء بعض متطلباته فوجئ بقيام مجهولين بسرقتها وفروا بها هاربين.

 

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "م .ذ. ذ" 24عاما، عامل ومقيم مركز الشهداء، "س .ف. ع. " 32عاما، حاصل على مؤهل متوسط ومقيم البحيرة، و"ع.م. ع" 35 عاما، سائق ومقيم مركز الشهداء، والسابق اتهامه فى قضية "خيانة أمانة".

 

بعد تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن "فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، وعدد 4 طلقات من ذات العيار"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السيارة المُبلغ بسرقتها، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

 


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