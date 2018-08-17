video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 3 أطنان زيتون مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى بالشرقية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:07 م
ضبط 3 أطنان زيتون مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى بالشرقية جانب من المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

تمكنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالشرقية من ضبط مصنع لإنتاج الزيتون المخلل مستخدما الصودا الكاوية الخطرة على صحة الإنسان، وتحفظت على كميات أكثر من 3 أطنان.

وأوضح بيانا للمديرية أنه تم ضبط صاحب معمل لتصنيع وبيع المخللات بمدينة الزقازيق لحيازته وتصنيعه زيتون أسود مخلل غير مدون عليه أى بيانات تدل على "تاريخ الإنتاج - تاريخ الانتهاء - فترة الصلاحية - رقم المواصفات القياسية - مكونات المنتج - المواد الحافظة والنسبة المسموح بها لإضافتها على المنتج المصنع".

بالإضافة إلى الاحتفاظ داخل المعمل بأكياس فارغة لمادة الصودا الكاوية تركيز 98 - 99% وكذلك مسحوق أسود اللون بودر كمادة تلوين لصباغة الزيتون الأسود، وذلك قبل بيعها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، فقامت إدارة التجارة الداخلية بالمديرية بتحرير محضر رقم 709 ضد صاحب معمل تصنيع وبيع مخللات بقسم النظام أول الزقازيق وتم التحفظ على 43 برميل بلاستيك سعة الواحد 80 لترا بإجمالى 3 آلاف و440 كيلو، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة ومصادرتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين الغربية تكثف حملاتها على المخابز والأسواق استعدادا لعيد الأضحى

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

تموين الشرقية




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة