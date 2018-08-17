ضبط 3 أطنان زيتون مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالشرقية من ضبط مصنع لإنتاج الزيتون المخلل مستخدما الصودا الكاوية الخطرة على صحة الإنسان، وتحفظت على كميات أكثر من 3 أطنان.

وأوضح بيانا للمديرية أنه تم ضبط صاحب معمل لتصنيع وبيع المخللات بمدينة الزقازيق لحيازته وتصنيعه زيتون أسود مخلل غير مدون عليه أى بيانات تدل على "تاريخ الإنتاج - تاريخ الانتهاء - فترة الصلاحية - رقم المواصفات القياسية - مكونات المنتج - المواد الحافظة والنسبة المسموح بها لإضافتها على المنتج المصنع".

بالإضافة إلى الاحتفاظ داخل المعمل بأكياس فارغة لمادة الصودا الكاوية تركيز 98 - 99% وكذلك مسحوق أسود اللون بودر كمادة تلوين لصباغة الزيتون الأسود، وذلك قبل بيعها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، فقامت إدارة التجارة الداخلية بالمديرية بتحرير محضر رقم 709 ضد صاحب معمل تصنيع وبيع مخللات بقسم النظام أول الزقازيق وتم التحفظ على 43 برميل بلاستيك سعة الواحد 80 لترا بإجمالى 3 آلاف و440 كيلو، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة ومصادرتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالف.